На севере Петербурга сотрудник частного охранного предприятия погиб во время драки с хулиганами.

Как сообщает Life, группу быстрого реагирования охранного предприятия вызвали из-за пьяной компании, которая дебоширила в парадной одного из домов на улице Сикейроса.

Прибыв на место, охранники попытались усмирить разошедшихся хулиганов, но те повели себя агрессивно. Завязалась драка.

Во время потасовки один из охранников упал, потеряв сознание. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. На теле и голове погибшего охранника были обнаружены ушибы и ссадины.

Сотрудники ЧОПа совместно с полицейскими разыскали всех участников драки, в которой погиб охранник, и доставили их в отдел полиции.

Обстоятельства гибели охранника в Петербурге уточняются.