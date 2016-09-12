На Васильевском острове ограбили сотрудника администрации президента. Двое преступников украли барсетку с наличными и ключами от автомобиля, передают "Невские новости".

Ограбление произошло 11 сентября в 15.30 на уличной террасе одного из ресторанов на Среднем проспекте. Пострадавшим оказался 41-летний житель Москвы, который работает в администрации президента РФ. Ранее мужчина занимал различные должности в структуре МВД.

Потерпевший рассказал, что в украденной барсетке находились четыре банковские карты, 22 тысячи рублей, водительские права, удостоверение и ключи от автомобиля "Mercedes S500".

Мужчина сообщил, что грабители были "кавказской внешности", на обоих была тёмная одежда.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж).