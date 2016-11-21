С наступлением потепления в Петербурге и устойчивых плюсовых температур дорожники начали мыть дороги, которые полностью освобождены от снега. Там же, где снег еще лежит, работают снегоубощики, а самосвалы вывозят его из города.

- Всего за неделю с улиц с 14 по 20 ноября с улиц Петербурга было вывезено 313 тысяч кубометров снега. С начала снегопада дорожные предприятия вывезли с дорог и тротуаров 657 тысяч кубометров снега. Это половина от того, что было вывезено за весь прошлый зимний сезон и в два раза больше показателей позапрошлого года, - сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Как стало известно, дорожники применили необычный способ уборки улиц в историческом центре Петербурга. На узких улочках в центре эваукуаторы перемещали припаркованные машины - на время, чтобы вычистить снег.

- Всего с 14 ноября было организовано 95 смен эвакуаторов, около 800 машин были аккуратно убраны с заснеженных участков, а после уборки - возвращены на место, - уточнили вСмольном.

Добавим, по данным комитета по благоустройству, с 7 ноября на улицы города выпало 78 см снега (за весь прошлый зимний сезон – 98 см). На ближайшее время синоптики прогнозируют бесснежную погоду. Сегодня днем не исключен небольшой дождь.

Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от +2...+4 гр., днем +4...+6 гр.

Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой дорог и тротуаров. Напомним, в комитете работают две круглосуточные горячие линии: 314-60-13 и 576-14-83.