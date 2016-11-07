В Петербурге запустили экологический проект "Стройшеринг", который призывает горожан делиться ненужными строительными материалами. Он построен на принципах совместного потребления. Организатором наравне с движением “Мусора.Больше.Нет” выступает группа "Фудшеринг", деятельность которой нацелена на то, чтобы люди не выбрасывали ненужные им продукты, а делились ими.

Стройшеринг работает аналогичным образом. Если вы готовы поделиться стройматериалами, разместите информацию в специальной группе "ВКонтакте", после чего с вами свяжутся "нуждающиеся" и заберут товар.

Проект предназначен для тех, кому жалко выбрасывать стройматериалы, оставшиеся после ремонта, а также тем, кто не хочет покупать товар, если необходим небольшой объём. К участию приглашаются производители и продавцы строительных материалов, готовые отдавать их на благотворительные нужды, и

некоммерческие, общественные и благотворительные организаций, нуждающиеся в строительной помощи.

– Мы считаем, что у проекта большое будущее, и планируем распространить опыт Петербурга на всю Россию, – отмечаютв "Стройшеринге".