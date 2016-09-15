15 сентября все 1400 автобусов «Пассажиравтотранса» вышли на маршруты, украшенные флагами России и Петербурга в честь юбилея петербургского автобуса. Сегодня отмечается 90-летие регулярного автобусного движения в нашем городе. В честь праздника будет совершен полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В присутствии заслуженных работников автобусного транспорта залп из орудия произведет генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

На территории музея в Петропавловской крепости 15 сентября также откроется выставка «Автобус в любимом городе». Название ей дал городской фотоконкурс, который проводился среди профессиональных фотографов в период с марта по июль 2016 г.

- Фотоконкурс «Автобус в любимом городе» был впервые организован Государственным музеем истории Санкт-Петербурга и СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в 4 номинациях: «В движении», «За стеклом», «В сумерках», «В ретро-стиле», - рассказали Metro в пресс-службе "Пассажиравтотранса," - Движение в свете фонарей, счастливые билеты и петербургский дождь за стеклом салона стали темами интереснейших работ, присланных на конкурс. Важно, что наряду с современными «портретами» юбиляра в выставочном пространстве Петропавловской, - крепости впервые представлены и уникальные фото середины XX века. Они прекрасно иллюстрируют, как тесно связано прошлое и настоящее автобусного движения с историей нашего любимого города.



17 сентября в период с 10:00 до 18:00 на выставке под открытым небом для всех желающих будут представлены 13 автобусов, перевозившие пассажиров в Ленинграде-Петербурге в разные исторические периоды.

В салонах транспортных средств можно будет сделать фото на память.