В Петербурге на заводе "Северная звезда" начальника малярного цеха завалило досками. Мужчина скончался до приезда "скорой", сообщает "Life".

Трагедия произошла около 22 часов 31 августа в одном из зданий предприятия на Лифляндской улице в Адмиралтейском районе города. Тело 57-летнего уроженца Азербайджана было обнаружено коллегами в помещении для хранения мебельных заготовок.

Прибывшие на место врачи установили, что мужчина скончался от закрытой травмы грудной клетки с повреждением внутренних органов.

На месте происшествия работают следователи.