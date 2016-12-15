Очевидцы рассказали подробности трагического происшествия на железной дороге в Петербурге 15 декабря. Под электричку на Школьной улице попал молодой человек. Он погиб. Все произошло около 11 часов утра в четверг.

"На Школьной улице, напротив дома №30, за гаражами, человек попал под электричку, следующую на Белоостров. Мужчина", - сообщили люди в соцсетях.

В Сети появились фото с места трагедии.

"Ему делали ЭКГ на месте и, как я видела, активности сердца не было.. Когда тронулась электричка, его уже накрыли.. Электричка ехала к станции "Старая деревня", - рассказали очевидцы.

"Жаль молодого человека! Я ехала в этой электричке. И почему-то она стояла дольше обычного в Ланской. Проехала бы раньше, парень был бы жив, он бы шел уже после электрички", - пишут пассажиры.

Местные жители рассказывают, что на этом железнодорожном переезде трудно увидеть электропоезд.

"Там вообще электричку трудно заметить сразу, дорога всё время петляет. На пешеходном переходе к "Биофизприбору" всегда загодя останавливаюсь, посмотрю налево и направо и только потом начинаю переходить. Если вижу, что идёт электропоезд, даже далеко, никогда не стану перебегать ж/д. Можно споткнуться и упасть на рельсах", - пишут петербуржцы.