Хореографа из стрип-бара Петербурга задержали в Самаре. 24-летний мужчина подозревается в мошенничестве: один из клиентов бара с его помощью "заплатил" за приват около миллиона рублей. Об этом сообщает "Life 78".

15 декабря в квартире в Самаре задержали 24-летнего мужчину местные сотрудники уголовного розыска. Его доставили в Петербург, где провели допрос. Балетный хореограф по имени Андрей рассказал, что в 2013 году работал в стрип-баре на Лиговском проспекте администратором.

В один из вечеров туда пришел мужчина, находившийся в сильном алкогольном опьянении. Он заказал приват-танец, а Андрей снял оплату с банковской карты. Как уверяет сам хореограф, махинации с картой он провел по требованию управляющего бара.

В итоге со счета клиента было снято около миллиона рублей, однако сам Андрей ничего с этой суммы не получил, кроме угроз.

Сейчас, как сообщают СМИ, Андрей находится под подпиской о невыезде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».