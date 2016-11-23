Серьезный пожар случился 22 ноября на Васильевском острове в Петербурге. На территории бывшего кинотеатра на Среднем проспекте загорелся башенный кран.

"Горит башня крана на стройке центра современного искусства, Средний проспект В.О. (где раньше был кинотеатр "Прибой"), - сообщили очевидцы в соцсетях. Тут же на место выехали пожарные расчеты.

"Вызов поступил 22 ноября в 23.02. По адресу Василеостровский район, улица Шевченко, дом №17, на территории бывшего кинотеатра происходило горение кабины башенного крана на высоте 40 метров", - уточнили спасатели МЧС.

В 23:36 пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. В момент возгорания крановщика в кабине не было.

Очевидцы рассказали, как проводилась работа по тушению крана.

"Пожарные подогнали стрелу, выдвинули, и двое пожарных полезли по лестнице того самого крана...", - сообщили местные жители, которые наблюдали за пожаром.