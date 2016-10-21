16% ипотечных кредитов в 2015-16 годах выданы на квартиры в домах, построенных до 1930 года. Такую статистику по Петербургу обнародовал банк "ДельтаКредит". Популярнее среди заёмщиков только новостройки, введённые в эксплуатацию (2010 год и позднее), и период 1970-79 годов (по 18%). Также 17% приходятся на дома 1960-70 годов.

– Самый ранний год постройки среди всех домов в выборке – 1756 года. Один из клиентов приобрёл в кредит комнату на одной из центральных улиц города, – рассказывает Ирина Илясова, региональный директор «ДельтаКредит» в Санкт-Петербурге.

Всего банк выдал 10 ипотечных кредитов на дома XVIII века.

Реже всего берут ипотеку под здания постперестроечного периода (90-е годы, всего 4%) и 1930-60 годов (6%).