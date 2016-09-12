Полиция Петербурга задержала молодого человека, который на днях до смерти избил посетителя торгового комплекса на площади Стачек, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

9 сентября в больницу был доставлен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. От полученных травм пострадавший впоследствии скончался.

Вскоре сотрудники 31 отдела полиции Кировского района задержали 18-летнего безработного. Молодой человек приехал в Петербург из одной из среднеазиатских республик и не имел регистрации.

Выяснилось, что тремя днями ранее около 16.40 в помещении торгового центра между задержанным и пострадавшим возникла ссора на почве личной неприязни, в результате которой юноша руками насмерть забил оппонента.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).