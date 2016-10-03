Об этом сообщил журналистам глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, все произошедшие перестановки – плановые.

– Музеи, парки, дома культуры получили новых директоров, – рассказал он. – Ни для кого это не было сюрпризом. Я не придаю этому большого значения, это рабочая ситуация, ведь все мы находимся в рабочих отношениях. И я, и мои замы, мы все сидим на договорах, у каждого есть некий срок, и мы все понимаем, к чему мы должны готовиться. И задача в том, чтобы своей каждодневной работой доказывать своё право занимать должность.

В числе директоров, с которыми не продлили договор, оказалась Елена Тюняева, успевшая проработать руководителем парка Горького всего один год. Её место займёт бывший руководитель Мосгорпарка Марина Люльчук, которая занималась благоустройством Крымской набережной и разработкой концепции благоустройства парков до 2018 года.