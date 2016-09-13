В Париже прошёл фестиваль парикмахерского мастерства. На нём лучшие в своём деле стилисты представили необычные стрижки и причёски. Как сообщает агентство "Франс пресс", событие проходило 12 сентября.

На нём присутствовал французский парикмахер-стилист и лауреат мировых чемпионатов парикмахерского мастерства Рафаэль Перрье, который сделал причёски-ирокезы, безумные пышные укладки, похожие на те, которые делали японские гейши, а также необычные укладки с аппликациями.

Поучаствовать в экспериментах с внешностью могли все желающие посетители, которые позволили мастерам поколдовать с их внешностью.