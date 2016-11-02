Сотрудники транспортной полиции сняли с электропоезда 16-летнего зацепера на станции Парголово, сообщает 2 ноября пресс-служба ведомства. Юноша решил воспользоваться "прокатиться" на электричке сообщением Гаврилово – Санкт-Петербург, но далеко уехать он не смог: он был замечен полицейскими был замечен подросток, зацепившийся за хвостовую часть железнодорожного состава.

Молодого человека сняли с поезда и препроводили в линейный отдел на Финляндском вокзале.

Сотрудники транспортной полиции установили, что нарушителем является 16-летний житель Петербурга, который в настоящее время нигде не учится. Также выяснилось, что накануне молодой человек подкладывал посторонние предметы на железнодорожные пути в районе станции Парголово.

На этом "послужной список" 16-летнего юноши не закончился. В отношении данного подростка было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Правоохранительные органы проводят проверку. Юноша подозревается в причастности к 6-ти эпизодам преступления.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, подросток был помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В отдел транспортной полиции вызвана мать для дальнейшего разбирательства и возбуждения административного производства.

По предварительной информации, опасным развлечением несовершеннолетний занимался в компании сверстника. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лица, также участвовавшего в зацепинге.