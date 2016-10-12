По информации «Фонтанки», в пятизвездочном отеле «Эрмитаж» на улице Правды, дом 10, сотрудниками полиции была проведена выемка документов, связанных с ведением финансовой и экономической деятельности, по делу о мошенничестве. Обыски также состоялись в доме директора отеля Эльшана Бабаева, в коттеджном поселке в Петергофе.

В феврале 2016 года московское представительство Международного банка Азербайджана подало иск в петербургский Арбитражный суд к бизнесмену Малику Бабаеву - фактическому собственнику отеля «Эрмитаж». Бабаев задолжал банку крупную сумму в 1,6 миллиардов рублей. В крупнейшем банке Азербайджана отчаялись получить деньги обратно и решили через суд наложить арест на собственность бизнесмена - пятизвездочный отель в центре Петербурга. Но суд не удовлетворил исковые требования, поскольку истец - «МБА-Москва», российское представительство Международного банка Азербайджана, не смог доказать, что не получит деньги с Бабаева, если арест на отель наложен не будет.

Четыре года назад Малик Бабаев заключил с главой «Эрмитажа» Михаилом Пиотровском соглашение об использовании товарного знака музея. Причем он стал единственным, кому удалось договориться с музеем. Ранее Петербургское агентство недвижимости экс-акционера Балтийского банка Андрея Исаева попыталось договориться с «Эрмитажем» об использовании его торгового знака. Но стоимость использования знака, предположительно, оказалась непомерно высока. Поэтому отель носит название «Кемпински Мойка 22». Для Малика Бабаева сумма, очевидно, была не столь заоблачной, и с 2012 года он фактически является владельцем официальной гостиницы «Эрмитажа», и, вероятно, исправно выплачивает ренту. Впрочем, от дела о мошенничестве это его не спасло.