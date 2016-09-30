Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

В своем докладе на международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» начальник отдела по надзору за исполнением законов от промышленной и дорожной безопасности Управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Канунцев заявил, что в Орле система автоматической фиксации нарушений ПДД установила, что автомобиль Ford Focus мчался по городу со скоростью 1418 км/ч. Тем временем, cкорость звука составляет чуть более 340 м/с.

В сообщении отмечается, что cлучай с Ford Focus – наглядный пример технических ошибок в работе комплексов, которые в дальнейшем воспринимаются как нарушения правил дорожного движения.

По данным Канунцева, всего в настоящее время в рамках системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Российской Федерации имеются 6400 стационарных и 4036 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (далее - комплексы). Около 6,7 тыс. из них (80,7 % от всех использующихся) ориентированы на фиксацию превышения установленной скорости. Кроме того, в 19 субъектах Российской Федерации используются 532 комплекса, фиксирующие нарушения скоростного режима по среднему значению.