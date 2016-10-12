Верховый комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хуссейн считает кандидата в президенты Дональда Трампа "международной угрозой", сообщает BBC.

В ООН обеспокоены противоречивыми заявлениями, которые Трамп сделал в ходе избирательной компании.

"Если Дональд Трамп будет избран президентом за те слова, что он уже сказал - и если он не изменит своих позиций - можно сказать без сомнений, что он станет угрозой всему международному сообществу", - заявил аль-Хуссейн на брифинге в Женеве.

Тем не менее, Верховный комиссар отметил, что у него "нет намерения вмешиваться в чью-либо политическую кампанию".