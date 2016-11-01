В Новосибирске 16-летняя школьница вместе с другом (студентом колледжа) решила ограбить знакомых. Парочка вооружилась битой, топором и ножом. Об этом во вторник сообщает телеканал "360".

Нападение было совершено 31 октября. Школьница и её друг попытались проникнуть в квартиру в Ленинском районе города. Они нанесли тяжёлые травмы 80-летней пенсионерке, а также 41-летней женщине и 11-летнему мальчику.

Однако, так просто скрыться с награбленным им не удалось. На лестничной площадке грабителей встретил сосед с ружьём. Он задержал школьницу, а её соучастник сбежал. Позже молодого человека всё-таки задержали.

К слову, задержание школьницы с битой сняли на видео. На записи видно, как девочка под прицелом ружья просит отпустить её, а также уверяет в том, что ничего не взяла из квартиры.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статьям 30, 105 и 162 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, сопряжённое с разбоем").