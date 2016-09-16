В Новосибирске 13-летняя школьница скончалась прямо во время урока танцев

Следователи приступили к проверке по факту смерти 13-летней школьницы в Новосибирске. По имеющимся данным, девочка скончалась во время урока по танцам в одной из общеобразовательных школ Ленинского района города, сообщается на сайте местного СКР.

-Во время урока танца у школьницы ухудшилось самочувствие и через непродолжительное время она скончалась, - говорится на сайте ведомства.

В группе под названием "Инцидент | Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте" сообщается о том, что трагедия случилась в школе 191.