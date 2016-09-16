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 Опубликовано : Сегодня 10:43

В Новосибирске 13-летняя школьница скончалась прямо во время урока танцев

  • Данила Белов

Следователи проводят проверку

В Новосибирске 13-летняя школьница скончалась прямо во время урока танцев

Getty

Фото:

Следователи приступили к проверке по факту смерти 13-летней школьницы в Новосибирске. По имеющимся данным, девочка скончалась во время урока по танцам в одной из общеобразовательных школ Ленинского района города, сообщается на сайте местного СКР. 

-Во время урока танца у школьницы ухудшилось самочувствие и через непродолжительное время она скончалась, - говорится на сайте ведомства. 

В группе под названием "Инцидент | Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте" сообщается  о том, что трагедия случилась в школе 191.

 

Теперь следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку своевременности и качества оказания медицинской помощи школьнице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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