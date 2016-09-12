Житель "новой" Москвы до смерти избил свою мать и сам признался полиции в убийстве.

Как рассказали АГН "Москва" в правоохранительных органах, в экстренную службу "02" обратился 32-летний мужчина, который сообщил, что в своём доме в деревне Яковлевское поселения Новофёдоровское он убил свою мать.

"Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что заявитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре, нанёс побои своей 59-летней матери, от которых она скончалась на месте", – сказал источник.

Тело погибшей направили в морг для проведения судмедэкспертизы, подозреваемый задержан. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета проводят проверку.