Между Украиной и Молдовой по берегам Днестра вытянулась маленькая, никем не признанная страна. 24 года назад Приднестровье отделилось от Молдовы и объявило о своей независимости. Прошло почти четверть века, Приднестровская Молдавская Республика существует. Работают предприятия, университет, в роддоме на свет появляются дети, раз в четыре года выбирают президента. Ближайшие выборы – в эти выходные, и сейчас приднестровцы боятся ошибиться.



Стыдно идти на рынок

В тридцати километрах от столицы республики Тирасполя в селе Ташлык недавно открыли новую школу. Построили её на средства России – об этом напоминает табличка перед входом: «В.В. Путин – в дар Приднестровью».

В селе Ташлык живут в основном молдаване, поэтому и школа здесь молдавская. Но ученики говорят и на русском, и на родном языках.

– Россия и близко, и далеко, – говорит учитель молдавского языка Татьяна Газул. – Спасибо ей за новую школу. Но ведь российские власти не могут каждому жителю помочь материально. У нас есть своё правительство.

Утро сельской учительницы начинается с посещения хлева. Татьяна и её коллеги по школе выходят на дойку. Коров отправляют в стадо, а сами идут в школу. Когда рабочий день заканчивается, возвращаются домой одновременно со своими бурёнками. Работают на огороде, кормят скотину.

Учителя уверенно называют рыночные цены на мясо, курицу, творог – потому что сами по совместительству продавцы.

– Раньше педагоги никогда не выходили на рынок, стыдно было, – говорит завуч школы Татьяна Жолубчастая. – Нам и сейчас стыдно. Но выживать надо.

– Нам просто деваться некуда, – продолжает Татьяна Газул. – Муж служит в миротворческих силах, на двоих зарабатываем 7 тыс. приднестровских рублей (28 тыс. российских рублей. – Прим. ред.), – объясняет Газул. – У нас двое детей подросткового возраста. Да здесь у всех такая жизнь.

На избирательные участки учителя пойдут. За кого будут голосовать – не говорят.

– Пусть после выборов наша жизнь изменится к лучшему, – желают себе педагоги.

За границу за счастьем

В маленьком Приднестровье, по официальным данным, проживают около 500 тыс. человек, из них треть – в столице республики Тирасполе. Население страны постепенно уменьшается: молодёжь уезжает за счастьем или в Россию, или в Молдову. Приднестровский паспорт считается действительным только на территории страны. Но у большинства жителей непризнанного государства есть российский, украинский, или молдавский документ.

Многим он пригодился в последние несколько лет, когда в республике начались очередные проблемы с рабочими местами. Четыре года назад правительство Приднестровья, которое полностью контролирует действующий президент, неожиданно увеличило тарифы на газ для местных предприятий почти на 70%. Из-за резкого подорожания энергоносителей закрылись цементно-шиферный завод, на несколько месяцев остановился металлургический завод, владельцем которого был Алишер Усманов. Для российского предпринимателя этот бизнес стал невыгодным, и он передал акции завода государству. На многих предприятиях прошли сокращения.

– Когда-то Молдавия кричала нам: «Чемодан – вокзал – Россия», и Приднестровье отделилось, стало независимым государством, – рассказала Metro жительница Тирасполя Валентина. – Сейчас мы вынуждены уезжать, потому что нет работы.

Факты

Приднестровская Молдавская Республика – непризнанное государство.

• В Приднестровье три государственных языка: русский, молдавский на основе кириллицы и украинский. Почти всё делопроизводство ведётся на русском языке. Многие предприятия ПМР зарегистрированы на территории Молдовы.

Чёрная валюта. Осетровая икра как символ республики

Несмотря на свою непризнанность и низкий уровень жизни населения, Приднестровье умеет удивлять. Именно здесь работают предприятия, продукцию которых с удовольствием покупают в Европе и Америке.

Десять лет назад в Тирасполе появился завод «Акватир» – уникальное предприятие по выращиванию рыб осетровых пород и производству натуральной чёрной икры стерляди, осетра и белуги.

– На данный момент наш конкурент – это Китай, они выпускают больше всех икры в мире и демпингуют по ценам, – рассказала Metro Светлана Касаева, заместитель директора «Акватира» по производству и науке. – На Россию мы выходили в течение пяти лет. В прошлом году нас внесли в список возможных поставщиков. Сейчас наши основные покупатели – это США и Германия. Некоторые удивляются: где элитная икра – и где Приднестровье. Но не стоит забывать, что икра – это валюта.

Также приток валюты в республику осуществляется благодаря швейному производству «Тиротекс» и винно-коньячному заводу KVINT. Их продукция иногда появляется на российском рынке, но чаще её можно встретить в Европе.