В Нью-Йорке 26 октября возле знаменитой Башни Трампа на Пятой авеню состоялась акция протеста женщин, выступающих против кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. С плакатами "Мерзкие женщины голосуют", "Протест мерзких женщин" и "Сексуальный маньяк" они пикетировали здание в центральной части Манхэттена.

В какой-то момент, как сообщает AFP, к месту протеста пришёл Роберт Бак, известный как "Голый ковбой". Мужчина знаменит тем, что активно поддерживает Трампа в предвыборной гонке и устраивает различные акции, используя свой образ. В частности, в этот раз, находясь в толпе митингующих, он стал исполнять свою знаменитую песню "Если вы действительно хотите сделать Америку великой, то голосуйте за человека, чье имя находится на моём заде" (на его трусах сзади написано Трамп - прим. ред.).

Стоит отметить, что, несмотря на различные политические взгляды, "Голый Ковбой" и "Мерзкие женщины" не стали устраивать какую-либо потасовку и девушек даже позабавила эта акция. Они пытались прикрыть пятую точку своего политического оппонента плакатами, чем вызывали ещё больший смех окружающих.

Протестная акция, завершившаяся почти настоящим цирком прямо на улице, была в итоге пресечена полицией. После небольшого разговора всех участников событий с правоохранительными органами, все мирно разошлись по своим делам.