Ночь 14 декабря стала самой морозной в Москве с начала зимы, в среду температура воздуха в столице упала до минус 17 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"До этого самой холодной ночь была 7 декабря, когда воздух в столице остыл до минус 14,4 градусов", - уточнил собеседник.

При этом в метеослужбе отметили, что самая морозная ночь 14 декабря была более 100 лет назад. В 1907 году, в эту дату столбики термометров опускались до минус 28,1 градуса.

Отметим, что синоптики также отметили, что холод в ближайшие дни точно не уйдёт из города. Уже в пятницу зима вновь нанесёт удар и местами температура будет доходить до 20 градусов мороза.