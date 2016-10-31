Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве подозреваемых в торговле людьми для трансплантации их органов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Через интернет злоумышленники подыскивали граждан, находящихся в тяжелом материальном положении, которые за крупное денежное вознаграждение соглашались стать донорами для трансплантации органов в России", — сказала Волк РИА Новости.

По её словам, в итоге задержаны с поличным 22-летний мужчина и 23-летняя девушка, уроженцы "одного из государств ближнего зарубежья".

"По информации оперативников, они пытались продать 21-летнюю приезжую за три тысячи долларов", — рассказала Волк.

Следственный комитет в свою очередь назвал имена задержанных — это граждане Украины Мария Олейник и Андрей Бородач. Следователи возбудили дело по статье "Торговля людьми".

По версии следствия, Олейник и Бородач привлекли свою 20-летнюю знакомую, также гражданку Украины, к оказанию интимных услуг, а впоследствии — к незаконному донорству органов, предложив ей продать почку. Затем они вступили в переговоры с покупателем, который оказался сотрудником МВД.

Подозреваемых задержали 30 октября в одной из гостиниц в Ильменском проезде при передаче денег. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.