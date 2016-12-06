Качество атмосферного воздуха в столице в последние годы продолжает улучшаться во многом благодаря сокращению выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.

Как сообщил АГН "Москва" председатель правления Общероссийской общественной организации "Зелёный патруль", эксперт Центра мониторинга ОНФ Андрей Нагибин, воздух в столице действительно стал лучше.

"Мы можем с уверенностью констатировать, что экологическая ситуация в целом и качество атмосферного воздуха, в частности, в Москве продолжает улучшаться.

Сравнение данных отбора проб воздуха в одних и тех же районах столицы осенью 2015 года и 2016 года показало, что не только от промышленных предприятий, но и от автотранспорта количество выбросов загрязняющих веществ за прошедший год уменьшилось", – сказал Нагибин.