В столице автомобилист Дмитрий Ворона получил штраф из-за блика фар на мокрой дороге.

После истории со штрафом из-за пересечения сплошной тенью автомобиля водитель Дмитрий Ворона сообщил ещё об одном необоснованном штрафе из-за неполадок с видеофиксацией.

Водитель рассказал радиостанции "Говорит Москва", что 20 июля после сильного дождя ему пришло оповещение о штрафе за выезд на обочину. На кадрах с камеры видно, что на обочину попал блик фар на мокрой дороге. "Нарушение" было зафиксировано на 55 км МКАД. Дмитрий Ворона направил жалобу в ГИБДД, но до сих пор не получил разъяснений.

"Я направил в начале августа жалобу. Я знаю, что по закону они вправе отвечать в течение 30 дней. Конечно, ещё срок не вышел, но ответа до сих пор никакого от них нет", – сообщил водитель.

Ранее водителя в Москве хотели оштрафовать за то, что тень его авто пересекла сплошную. В ГИБДД назвали произошедшее техническим сбоем работы комплекса видеофиксации. Постановление о штрафе было отменено.