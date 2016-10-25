В Москве на улице Красный Казанец в кустах за домом был обнаружен труп мужчины

Тело 21-летнего молодого человека было в крови и с травмами головы, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что за домом по улице Красный Казанец лежит молодой человек в крови. Прибывшие на место сотрудники с открытой черепно-мозговой травмой и переломом свода черепа обнаружили тело 21-летнего молодого человека, смерть которого наступила около полутора часов назад", – сообщил источник.

Он также добавил, что тело было направлено в морг на исследование. Проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт обнаружения трупа.