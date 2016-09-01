Портрет легендарной советской и российской актрисы Людмилы Марковны Гурченко появился на днях по адресу: Садовническая набережная, 62, строение 8.

Его нарисовал известный столичный стрит-арт художник Zoom.

Судя по его посту в социальной сети Инстаграм, на изображение ушло более 20 тюбиков губной помады разных оттенков – от нежно-розового до бордового.

Звёзды отечественного кинематографа уже не раз становились героями работ Zoom.

На Садовнической, 8 художник изобразил Василия Шукшина, обнимающего берёзу.

На пересечении Павловской улицы и 3-го Павловского переулка в пальто и шапке моется Ипполит – герой «Иронии судьбы», блестяще сыгранный Юрием Яковлевым.

А на Люсиновской, 31, строение 6, красуется портрет Алексея Смирнова в его знаменитом образе напарника Шурика.

Эти и другие интересные работы стрит-арт-художника можно посмотреть в нашей галерее.