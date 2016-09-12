В результате столкновения троллейбуса и автобуса в Москве в больницу попал ребёнок.

Ребёнок попал в больницу после ДТП с участием троллейбуса и маршрутного автобуса на западе столицы.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, днём 12 сентября на улице Академика Анохина произошло столкновение троллейбуса и маршрутного автобуса.

В аварии пострадал ребёнок, он доставлен в больницу со ссадиной на лбу.

На месте ДТП работают правоохранители и врачи, выясняются обстоятельства происшествия.