Завершился сезон развода пеших и конных караулов у Кремля. Церемонии развода Президентского полка на Соборной площади проводятся каждую субботу, с мая по сентябрь.

Но в этом году закрытие сезона завершили на две недели позже, из-за большой популярности процесса среди туристов.

В этом сезоне, участие в церемонии развода караула впервые приняла женщина – лейтенант Ирина Мамаева, которая служит в Президентском полку кавалеристом-инструктором. При этом остаётся церемония смены караула у Могилы Неизвестного Солдата.

Завершающая церемония прошла под бой курантов Спасской башни.