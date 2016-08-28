– Я недавно достал топор, чтобы разделать мясо, и он, бедный, впал в истерику, – делится руководитель Кожуховского приюта для животных Даниил Матюхин, он держит на поводках рыжую собаку Маню и Алтая с отрезанными каким-то садистом ушами и лапой.

Алтай – очень добрый и общительный пёс. Как и остальные четвероногие участники фестиваля «Хочу домой», он ищет новую семью. Несколько месяцев назад их спасли из печально известного приюта «Эко Вешняки». В апреле зоозащитники, узнав о массовой гибели бездомных собак и кошек, содержащихся в приюте, вывезли оттуда более двухсот уцелевших животных.

– Мы вообще тогда ехали за алабаем, – говорит представитель фонда «Алабай 911» Арсений Первов. – А потом подошли к клетке с дворняжкой Стёпой, и он просто запрыгнул нам на руки. И то же с Гердой, метисом бельгийской овчарки. Со Стёпой они две противоположности – он очень спокойный, а она активная, такой моторчик.

И Герда, и Стёпа тоже в поисках хозяина. Но ими пока не заинтересовались.

– Нам понравилась Маня, – признаётся Metro Ирина, она пришла на акцию с сыном, который давно просит собаку. – Но мы ещё подумаем, это же важное решение.

– Мы не ставим цель найти сегодня хозяина каждой собаке, – не расстраивается куратор акции Ника Могилевская. – У нас была девушка, которая только через два месяца решилась на собаку.

Благотворительный фестиваль помощи бездомным животным организован совместно с фондом «Я свободен».

• Где найти. Если вы ищете себе верного друга и готовы взять ответственность за чью-то жизнь, в социальных группах фонда «Я свободен» есть вся информация о животных, которые в поисках хозяев.