Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы грабителя, которого во время нападения заперла в магазине продавщица.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, накануне в магазин, расположенный на Перовской улице, вошёл молодой человек. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему деньги из кассы.

"Воспользовавшись невнимательность грабителя, женщина выбежала из магазина и закрыла его снаружи, после чего вызвала полицию. Приехавшие на место ЧП оперативники задержали налётчика", – сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый житель столицы. Против него возбуждено уголовное дело о разбое.