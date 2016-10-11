Столичная сеть Tim & Tim запустила акцию по продаже "мороженого для мужчин" Fckn Kraken. Стоимость шарика – 250 рублей, вес – 65-70 грамм. Некоторым женщинам данная задумка пришлась не по душе – одна из них подала заявление в прокуратуру.

– Да, мы продаём мороженое мужчинам, но в шутливой форме, – рассказывает Metro представитель сети. – Однако если женщина захочет купить его, возникнет проблема.

Попробовать данное мороженое может и женщина, но для этого ей необходимо привести в кафе своего парня, который сделает заказ.

– Таким образом, мы хотим, чтобы женщины чаще знакомились с мужчинами! – объясняют в сети. – Если за мороженым приходит женщина, мы ей всё рассказываем. Но если с ней есть молодой человек, мы в шутливой форме берём с него клятву, что он согласен купить шарик, и отдаём мороженое – не раз такое уже было. Однако если женщине всё же не с кем посетить нас, к сожалению, она не выполняет условия игры, и мы не даём ей мороженое.

"Мороженое для мужчин" представляет собой сорбет с алкоголем, вкус которого, как уверяют продавцы, не нравится женщинам:

– В сорбете есть горький тёмный шоколад и ром Кракен, где-то выходит 4-5 градусов на шарик. Вкус у него слишком резкий для женщин – ром даёт о себе знать, плюс от шоколада идёт горький привкус. Мужчинам нравится, мы проводили исследования. А вот женщинам не очень по вкусу. Поэтому и решили провести акцию.

Как сообщает Wonderzine, Ирина Кузьмина была одной из тех женщин, которой "мороженое для мужчин" не досталось. Она была настолько рассержена этим, что подала заявление в прокуратуру. "Весело стало, когда я попыталась его купить и получила ответ, что его продают "только парням“. На всякий случай уточнила, серьёзно ли это и в курсе ли они, что это сексизм. Мне сказали, что я могу "жаловаться в Instagram и связываться с их начальством".

– Мы знаем про Ирину, – рассказали нам в сети. – Ни разу явных претензий к нам по этому поводу не было, как и каких-то скандалов. Представляете, это мороженое – одно, а у нас есть ещё 19 вкусов! Это какое-то издевательство над нами, то, что пришли именно за этим мороженым. Есть же другие вкусы, доступные для мужчин и женщин. Вот Kraken – именно мужской вкус, именно так мы его определили. Насколько серьёзна ситуация с Ириной, не знаю. К нам многие приходят в гости, ничего не говорят, а потом жалуются. Это как способ чёрного пиара!

Как сообщил Metro ведущий эксперт по потребительскому поведению Арсен Деллакян, акция с мороженым – неэтичный рекламный трюк.

– Никакого рационального основания запрещать женщине покупать мороженое, чтобы оно стало более популярным среди мужчин, нет – это не работает, – рассказал Metro ведущий эксперт по потребительскому поведению Арсен Деллакян. – В данном случае маркетолог ставил перед собой задачу придумать яркий информационный повод, который мог бы "завируситься" – тем самым можно хорошо сэкономить на рекламе, на пиаре. Это рекламный трюк, вирусный маркетинг. По мне, так неэтичный, у нас граждане обладают равными правами, и любая женщина имеет такое же право купить мороженое, как и мужчина. А провокационные маркетинговые ходы направлены на низшие, примитивнейшие стимулы. Здесь это – гендерное различие. Если у маркетолога есть мозги, он не использует провокацию. В случае если женщина будет настаивать на покупке мороженого, его ей по-любому продадут, иначе сеть закроют. Негативные последствия акции – понижение нематериального капитала бренда в глазах потребителей, правовые санкции.

Эксперт отметил, что в последнее время участились случаи с провокационными рекламными трюками.

– Люди экономят средства, запускают вирусную рекламу. Вспоминается, например, полулегальная выставка, те же слоганы "Бургер Кинга".

Феминистка Наталья Биттен также считает, что рекламный трюк с "мороженым для мужчин" – не самый лучший ход.

– Российские производители и продавцы-ретейлеры – люди непуганные, им никакой закон не писан, – заявила Metro Биттен. – Это плохой рекламный трюк. Вряд ли это хороший повод для увеличения продаж. У нас женщин больше, чем мужчин, к тому же, они часто покупают не только для себя, но и для семьи. Это сексистский, непрофессиональный рекламный ход. Есть такая поговорка: "Хороший товар в сексистской рекламе не нуждается". Я считаю, что это ещё и товар плохой. Знаю, что по этому поводу писали заявление в прокуратуру. Надзирающие органы будут правы, если оштрафуют компанию – в данном случае нарушены профессиональные нормы, а также российское законодательство.

В Instagram сети, продающей "мороженое для мужчин", идёт бурное обсуждение новинки.

"Надеюсь, вы разоритесь в ближайшие пару лет. Тихо и незаметно", – пишет Care_what_you_wear. "Интересно, какое развитие получит дело с прокуратурой. Специально зимой приеду в Мск, чтобы попробовать ваше мороженое", – сообщает bad_evil_lawyer. "Феминистки совсем чокнулись..." – возмущается _kwilet_.