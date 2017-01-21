Сотрудники правоохранительных органов Москвы успешно нейтрализовали агрессивного мужчину, который угрожал полицейским и прохожим предметом похожим на гранату, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции. По словам собеседника из МВД, злоумышленник разыскивался по подозрению в ранении мужчины в центре города 18 числа.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками МУРа была установлена личность подозреваемого в ранении мужчины в центре Москвы и его возможное местонахождение. 21 января на Щелковском шоссе, при задержании подозреваемого, он оказал сопротивление оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожал предметом похожим на гранату", - сказал сотрудник пресс-службы.

Так как он отказался сдаваться правоохранительным органам, полицейские применили табельное огнестрельное оружие. От полученных в результате выстрелов ранений мужчина скончался. Сейчас расследование произошедшего занимается следственно-оперативная группа.

Напомним, что злоумышленник совершил нападение на свою жертву в центре столицы ещё 18 января, инцидент произошёл по адресу Шмитовский проезд, д. 30. В ходе расследования было установлено, что по указанному адресу неизвестный, управляя автомобилем "Мерседес", остановившись на светофоре рядом с "Лексусом", выстрелил в голову водителя и скрылся с места происшествия. Водитель "Лексуса", 1971 года рождения, был госпитализирован.