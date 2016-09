17 сентября в Москве покажут самый ожидаемый сноуборд-фильм сезона – The Fourth Phase. Накануне премьеры МЕТРО пообщалось с главным героем фильма – иконой сноубординга Трэвисом Райсом.

Какой момент из съемок The Fourth Phase ты запомнишь навсегда?

- За четыре года, а именно столько времени мы снимали фильм, таких моментов накопилось достаточно много. Хотя, если подумать, для меня наиболее запоминающимися были не сами съемки, а момент, когда ты понимаешь, что сейчас сможешь снять кадр, который хочешь. Иногда нам приходилось неделями ждать правильной погоды, снега, света, ветра, и когда, наконец, ты понимаешь, что момент настал – это незабываемо.

Фильм будет интересен только тем, кто катается на доске, или ты рассчитываешь на более широкую аудиторию?

- The Fourth Phase –фильм не только про катание на доске. Можно даже сказать, что у нас была исследовательская миссия, мы хотели получше разобраться в том, как действительно происходит пресловутый круговорот воды в природе, как все это работает. Мы забирались в самые удаленные уголки планеты, чтобы проследить этот путь – путь воды.

Мы видели уникальные места, полные первозданной нетронутой красоты и мы приложили все усилия, чтобы показать эту красоту на экране. Так что, уверен, каждый сможет найти что-то особенное для себя в этом фильме. И, как ни странно это прозвучит, сноубординг в этом фильме – не главное.

Что главное в проекте?

- Для меня главным в этом проекте было полное погружение в тему. Мы с самого начала решили, что не будем торопиться, а постараемся максимально глубоко разобраться во всех интересующих нас аспектах. В 21 веке все помешались на коротких интернет-видео, они выходят каждый день и назавтра уже забываются. Но, чтобы сделать что-то цельное, честно выразить свою идею и свои мысли… на это нужно много времени.

Насколько сильно The Fourth Phase отличается от The Art of FLIGHT – твоего предыдущего фильма?

- Вместе с Red Bull и Quiksilver мы сняли уже несколько фильмов – Community Project, That's It That's All, The Art Of FLIGHT - и каждый из них был своего рода ступенькой, на которую нам надо было подняться, прежде чем мы приблизились к тому уровню, который нужен был, чтобы рассказать историю The Fourth Phase. Еси смотреть их в порядке выхода – прогресс становится очевиден. Это касается как оборудования, которое мы использовали – The Fourth Phase полностью снят в ультра-разрешении 4K – так и наших собственных знаний и умений. Я с нетерпением жду московской премьеры, чтобы показать вам итог нашей работы.

Будет ли возможность у тех, кто не сможет попасть на премьеру 17 сентября, где-нибудь посмотреть фильм? Когда он появится в сети?

- В открытом доступе фильм появится не скоро, но одна возможность посмотреть его все-таки будет. 2 октября мы покажем его на канале RedBull.TV. Это будет довольно уникальный эксперимент – во всем мире показ начнется одновременно – в 21:00. Так что, подключайтесь все!

Что для тебя сейчас важнее – спортивная или кинокарьера?

- Скажу честно – снимать фильмы – это реально весело. Ты проводишь время с друзьями, вы все объединены одной идеей и целью. К тому же, во время съемок я постоянно катаюсь на сноуборде, причем делаю это в самых невероятных уголках нашей планеты. Сноубординг – это главное дело моей жизни, и я счастлив, что могу заниматься этим так часто, как захочу.

Советы от Трэвиса

– Первое время у тебя ничего не будет получаться. Это нормально и нужно быть к этому готовым. Когда я начинал - я тоже ужасно катался. Так что главное – не бросать, даже если кажется, что ничего не выходит.

– Ключевой навык для сноубордиста – умение перекантовываться. Этому надо уделить по-настоящему много времени и усилий. Я катаюсь уже больше 20 лет, но до сих пор считаю, что мне есть над чем работать. Тебе – тем более.

– Повремени с катанием в парке. Да, трамплины и рейлы – это классно, но потрать немного времени на то, чтобы уверенно выполнять базовые элементы. Попросту говоря – сначала надо научиться кататься.

– Всегда надевай шлем. Мозг – полезная штука и точно пригодится тебе в будущем. Так что – береги голову, носи шлем. Это не обсуждается.

– Говорят, что сноубординг – дорогое удовольствие. Но если действительно хотеть кататься – всегда можно найти способ. Устроиться волонтером, купить сноуборд вскладчину… Главное – страсть к катанию, а возможности придут. Это – мой главный совет.