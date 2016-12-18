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Сегодня 14:00

В Москве покажут детство

  • Иван Головченко

В московских музеях и галереях открылось сразу несколько выставок для детей всех возрастов

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В Новом крыле Дома Гоголя открылась выставка современного искусства "Собака кость зарыла", посвящённая детству. На ней художники своими произведениями рассказали о детских переживаниях, страхах и фантазиях.

– Детство – это время счастливой безответственности и первых самостоятельных решений, общий знаменатель, который объединяет любого автора и зрителя, – рассказала Metro координатор Нового крыла Дома Гоголя Мария Андрющенко. – Организаторы выставки предложили современным художникам вспомнить своё детство и рассказать языком искусства о нём.

Основой работ стали первые рисунки, поделки и личные воспоминания.

– Это страхи, сильные переживания, произошедшие с художниками в детстве и повлиявшие на их творчество, – пояснила Мария.

В создании выставки приняли участие 11 авторов.

– Среди их произведений есть как живопись и графика, так и супертеатральные инсталляции со звуком и видеоработы, – сообщила Мария.

Художница Виктория Кошелёва опиралась на школьные рисунки, Иван Горшков – на  первые поделки, известный "мусорным" творчеством Дима Кавко – на хулиганские фантазии, художница Мария Сумнина – на воспоминания.

– Чудесная интерактивная инсталляция с кнопкой от группы "Мишмаш" Вы заходите в комнату, нажимаете на кнопку, выключается свет и включается звук. Звучит довольно страшная история, рассказанная Машей, как на неё в детстве упала фотография, но она приняла её за что-то более ужасное, – рассказала Мария Андрющенко. – Она росла в то время, когда шла холодная война и детей постоянно пугали атомными бомбами.

У каждой работы рядом есть сопроводительный текст, поясняющий, как то или иное событие повлияло на жизнь, на стиль автора произведения.

Глядя на произведения и анализируя их, посетители смогут вспомнить свои детские переживания и, возможно, переосмыслить их.

"Я представил работу-схему, состоящую из пяти панно. В ней я попытался разобраться, как профессии моих предков повлияли на мои жизненные выборы".

Протей Темен, художник

Также в Москве пройдут выставки, которые будут интересны детям, но ещё больше – их родителям.

"15 сантиметров"

В Музее Вадима Сидура в Перово представлена выставка работ Алексея Корси. Автор переосмысливает детские страхи и отношения в семье через предметы быта.

"Sолярис"

В центре дизайна Artplay гости космостанции смогут проверить на себе гравитацию на Нептуне, прослушать звуки, раздающиеся на Марсе, и приблизиться к чёрной дыре.

"Одинокий нарцисс"

В галерее Osnova показаны работы Олега Доу. Они основаны на реальных персонажах, повлиявших ранее на автора, который теперь превратил их в мифических существ.

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