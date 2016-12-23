В Москве открывается выставка "Щелкунчик. Музей чудесной реальности"

С 24 декабря по 26 февраля в Музее декоративно-прикладного искусства можно будет оказаться в сказочном мире Мышиного короля, посетив выставку «Щелкунчик. Музей чудесной реальности»

Пострелять из рогатки по грызунам в сыре, посидеть на троне Мышиного короля и разгадать загадки в квесте смогут маленькие посетители интерактивной выставки.

– Волшебный браслет в виде обычного грецкого ореха наделит каждого гостя чудесной силой, – рассказал Metro один из организаторов выставки Денис Николаев. – Она поможет им в исследовании истории противостояния Щелкунчика и Мышиного короля.

Чтобы пройти квест, понадобится не только орех, но и специальная карта, всё выдадут в музее вместе с билетами.

– Некоторые сеансы закончатся боем на шпагах между Мышиным королём и Щелкунчиком, его ставят профессиональные фехтовальщики, – добавил Денис. – В новогодние каникулы получится поучаствовать в интерактивном спектакле с превращением злой Вьюги в бабушку Метель. А 23 и 30 января пройдут бал Мышиного короля и вечер Щелкунчика. В первом дети станут мышатами из армии короля, а во втором смогут потанцевать с феями-балеринами.

«Щелкунчик. Музей чудесной реальности» – настоящая свобода для юного гостя, почти всё можно трогать и исследовать. Здесь можно посидеть в гигантском орехе и побродить среди трёхэтажных домов сказочных жителей, а хороводы будут водить вокруг ёлки из металлических труб. Для взрослых на выставке откроется экспозиция, созданная совместно с музеем Большого театра:

– Представленные в ней вещи имеют непосредственное отношение к балету «Щелкунчик», например, костюм принца, в котором танцевал Николай Цискаридзе.