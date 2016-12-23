Накануне вечером в торговом центре "Москва" столичного района Люблино обнаружено тело гражданина Китая.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчину до смерти избили трое неизвестных. Они были одеты в чёрные короткие куртки, чёрные штаны и армейские берцы.

Посольство КНР подтвердило гибель китайского гражданина. Дипломаты оповестили родных погибшего и организуют отправку тела на родину.

Следователи начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным СК, погибший арендовал помещение в торговом центре. При осмотрела его тела следов насилия не обнаружили.