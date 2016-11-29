Неизвестный похитил со склада на востоке Москвы контейнеры с красной икрой почти на 40 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по столице, кража произошла на складе на Электродной улице в понедельник днём.

О происшествии заявил гендиректор компании. Полицейские выяснили, что грабитель проник в помещение через отверстие, которое выпилил в стене. Он вынес пластиковые контейнеры с лососевой икрой и икрой кеты на общую сумму 39 миллионов 586 тысяч 900 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Ведутся поиски подозреваемого.