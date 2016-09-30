Так называемые "Сырные дни" – второй этап гастрономического фестиваля российской продукции "Золотая осень", проходящего с 23 сентября по 9 октября, – стартовали в Москве в пятницу.

– Сегодня в Москве на Манежной площади, на одной из центральных площадей, у нас будут проходить "Сырные дни". С сегодняшнего числа и до воскресенья, — сообщил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, присутствующий на открытии. – Многие фестивали действительно полюбились москвичам, гостям столицы, и, само собой, большую популярность имеют фестивали монобрендовые. К примеру, фестиваль варенья, фестиваль мороженого, русской рыбы.

Москвичи и гости города могут не только попробовать более 100 различных сортов российского сыра, но и посмотреть, как знаменитый сыровар Олег Сирота прямо на Манежной площади сварит уникальный "Московский" сыр.

"Сырные дни" пройдут в Москве до 2 октября. Завершит гастрономический фестиваль "Золотая осень" "Рыбная неделя", которая стартует в столице 3 октября и продлится 7 дней.

Фоторепортаж со старта "Сырных дней" - в нашей галерее.