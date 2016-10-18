В Москве на Бронной открыли новую старую вывеску

На Малой Бронной реставраторы восстановили найденную под слоями штукатурки почти столетнюю вывеску. Metro вспоминает, какие ещё старинные надписи вернули городу активисты городской коммуны «Вспомнить всё» за последние четыре года.

2016. Дантист

Эту вывеску нашли на стене того же дома, где располагалась аптека, с фасада которой всё началось. Как выяснили активисты, с 1922 по 1928 год здесь принимал частный стоматолог Сергей Борисович Капник из Вильны. За месяц на восстановление вывески удалось собрать 250 тысяч рублей.