В Москве на Бронной открыли новую старую вывеску

На Малой Бронной реставраторы восстановили найденную под слоями штукатурки почти столетнюю вывеску. Metro вспоминает, какие ещё старинные надписи вернули городу активисты городской коммуны «Вспомнить всё» за последние четыре года.
2016. Дантист
Эту вывеску нашли на стене того же дома, где располагалась аптека, с фасада которой всё началось. Как выяснили активисты, с 1922 по 1928 год здесь принимал частный стоматолог Сергей Борисович Капник из Вильны. За месяц на восстановление вывески удалось собрать 250 тысяч рублей.
Предоставлено городской трудкоммуной «Вспомнить всё»
Фото:
2012. Аптека
В этом доме на Малой Бронной аптека работала с 1914 года, но два года назад она закрылась. Теперь здесь планируют открыть ресторан «Старая аптека», но жильцы против.
Предоставлено городской трудкоммуной «Вспомнить всё»
Фото:
2015. Контора
Если в ходе работы с вывеской зубного врача было приблизительно понятно, какое именно учреждение здесь находилось, то в Кривоколенном переулке реставраторы были заинтригованы до последнего. Расчищать её начали с правой стороны, и первыми на свет появились буквы «ЬКЕВИЧ». Позже выяснилось, что на этом месте располагался офис Самуила Борисовича Фалькевича, который не только торговал автомобилями, но и разрабатывал проекты по использованию торфа как топлива. Контора пережила и войну, и революцию.
Предоставлено городской трудкоммуной «Вспомнить всё»
Фото:
2013. Булочная
Свежей выпечкой в этом доме на Покровке торгуют с XIX века и по сей день. Здесь на одной вывеске оказались сразу две надписи разных времён – «Булочная» и «Кондитерская». Оставить решили обе.
Предоставлено городской трудкоммуной «Вспомнить всё»
Фото: