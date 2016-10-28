В Москве 47-летний уроженец Узбекистана ограбил актёра Александра Лазарева-младшего, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Изначально злоумышленник пытался пробраться внутрь автомобиля артиста, чтобы украсть оттуда его имущество, но после нескольких попыток вскрыть машину он решил снять блок-фары с противотуманными фонарями.

Однако мужчина не смог далеко уйти со своей добычей. Уже вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов, которые при обыске обнаружили похищенное. Как сообщает агентство "Москва", по факту инцидента возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК).

Александр Лазарев-младший является одним из главных актёров театра "Ленком". За время своей карьеры он успел сняться в ряде российских кинокартин. Больше всего зрителям он знаком по фильмам "Адмирал", "Тяжелый песок" и "Застава Жилина".