Житель Москвы пережил настоящий шок, когда вернулся домой и обнаружил в собственной ванне труп девушки, с которой он недавно познакомился, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

По её словам, сейчас следователи расследуют данное происшествие, по факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Также правоохранительные органы устанавливают личность умершей.

"Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливается личность, а также причина смерти неизвестной", - сказала она.