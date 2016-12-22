Восьмилетний мальчик доставлен в больницу с сотрясением мозга после игры в снежки на севере столицы.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в травматологическое отделение одной из столичных детских больниц нарядом "скорой помощи" был доставлен восьмилетний москвич, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сам мальчик рассказал, что сверстник в парке "Березовая Роща" на улице Куусинена бросил ему в голову ледяной ком.

"Проверка показала, что в указанном парке пострадавший гулял со своей мамой. В том же парке вместе с няней прогуливался восьмилетний мальчик, который, играя, кинул снежком в пострадавшего, от чего последний заплакал, а его мама вызвала «скорую помощь", – пояснил источник.

Он добавил, что по факту случившегося полиция проводит проверку.