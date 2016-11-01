Трое неизвестных напали на флейтиста оркестра Владимира Шамиданова и похитили у него, среди прочего, золотую и серебряную флейты.

Инцидент произошёл у станции метро "Тёплый Стан", около шести часов утра во вторник. На заслуженного артиста России напали трое неизвестных, избили его и ограбили, сообщает Life.ru.

У Владимира Шамиданова похитили десять тысяч рублей, золотую и серебряную флейты стоимостью не менее полумиллиона рублей и две банковские карты.

Пострадавший музыкант доставлен в одну из столичных клиник. У него предварительно диагностировали вывих плеча.

"Да, этот уникальный инструмент стоимостью полмиллиона рублей сделан одним из лучших мастеров в Бостоне — мировом флейтовом центре. Владимир Теодорович (Спиваков) принял решение приобрести его после прослушивания моего исполнения на ней нескольких партий из Шостаковича. Дело, конечно, не в золоте и во внешней красоте инструмента, а в качестве звука — его отличают мягкие краски и богатство звучания", — сообщал ранее Владимир Шамиданов.