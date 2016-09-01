В Москве разыскивают душевнобольного мужчину, подозреваемого в убийстве своей матери и деда. Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного главка СКР.

Инцидент произошёл на улице Римского-Корсакова в Москве.

В ночь на 1 сентября в квартире одного из жилых домов на северо-востоке города были найдены тела мужчины 1927 года рождения и женщины 1962 года рождения с признаками насильственной смерти.

У пожилого человека были отрезаны ступни.

Главным подозреваемым в жестокой расправе считается мужчина 1987 года рождения – погибшим он приходится сыном и внуком соответственно.

По версии следствия, молодой человек нанёс деду и матери множественные колото-резаные ранения, отделил стопы деда от голеней и, оставив их в квартире, скрылся. Что стало причиной двойного убийства – не сообщается, известно лишь, что подозреваемый, предположительно, является душевнобольным.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, отмечается, что у него при себе могут быть пакеты с частями тел своих родственников. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, по факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").