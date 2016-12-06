В Москве арестовали 29-летнего мужчину, который развращал 12-летнюю девочку в Интернете. Ранее его задерживали за изнасилование и сексуальное насилие.

Как пояснил АГН "Москва" источник в правоохранительных органах, в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании и насильственных действий сексуального характера против 29-летнего мужчины выяснилось, что он причастен к ещё одному подобному преступлению.

"Мужчина подозревается в развращении через интернет 12-летней девочки. Подозреваемый арестован", – сообщил источник.

Уголовное дело возбуждено по статье "Развратные действия".