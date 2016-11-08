Во вторник Нагатинский суд Москвы арестовал гражданина США Джеймса Винсента Вилгуса, которого подозревают в сексуальном насилии над девочкой-подростком.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января", – приводит слова судьи "Интерфакс". Заседание прошло в закрытом режиме.

Фигурант свою вину не признал. Накануне американец был задержан на юге Москвы по подозрению в сексуальном насилии над подростком.

"1 ноября мужчина в лифте жилого дома по улице Липецкой в Москве совершил в отношении 14-летней девочки насильственные действия сексуального характера. По подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин США", – говорилось в сообщении пресс-службы СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Статья 132 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.