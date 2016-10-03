Об этом заявили руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский и новый директор зоопарка Светалана Акулова на пресс-конференции по случаю её назначения на должность.

Напомним, до этого Акулова несколько месяцев трудилась в должности исполняющей обязанности директора зоосада.

– За этот срок, на мой взгляд, сделано очень многое для того, чтобы вернуть зоопарку лидирующие позиции в стране, которые, к сожалению, были утрачены ранее, – заявил Кибовский. Он также отметил, что за время работы Светланы Акуловой зоопарк стал болле "трудолюбивым". – Теперь зоопарк работает и по понедельникам. Для меня всегда было вопросом, почему он закрыт по этим дням. Это же заведение постоянного рабочего цикла, и понедельник – прекрасный день для учебных групп, чтобы сюда прийти.

Сама Акулова добавила, что теперь зоопарк стал работать к тому же и с 9 утра.

– За два месяца это принесло 10 миллионов дохода, – подчеркнула она.

К тому же, по словам стличного министра культуры, Светлана Акулова и президент зоопарка Владимир Спицын стали отличной командой, которая пользуется авторитетом у коллектива.

– Персонал принял их модель управления и отнёсся с энтузиазмом к тому, что мы возвращаем себе позицию главного зоопарка страны. Ни одного письма от сотрудников не было, хотя раньше обстаовка в коллективе была напряжённая, были недовольства, сотрудники писали письма.

Сейчас новое руководство занимается разработкой "Закона о зоопарках", который определит новые стандарты содержания животных и, по словам Кибовского, поможет минимизировать бюрократию в стенах зоопарков.

– Раньше надо было ставить на баланс каждого мышонка для удава, каждого кормового кузнечика, каждый килограмм мотыля, а после съедения заниматься их списанием – рассказал он. – Но эта система устарела, к зоопарку должен быть индивидуальный подход в бумагах.

Планов на будущее у нового директора много, и активная работа над их претворением в жизнь уже началась.

Например, уже отреставрирован дом Клюева, памятник архитектуры 19 века. Это двухэтажный особняк, который находится неподалёку от здания дирекции зоопарка.

– Раньше это было закрытое здание для охраны, оно было в ужасном состоянии, – рассказала Акулова. – А теперь на первом этаже будет сменная экспозиция, выставки анималистики. А на втором будет постоянная выставка об истории традиций содержания домашних питомцев: деревянные клеточки, комодики, которые использовались раньше. Здесь же будут находиться живые питомцы. Точно будут канарейки, кошки и собаки, а про остальных пока не скажу, а то потом будет не интересно. А на третьем этаже будут гостевые комнаты для директоров других зоопарков из разных стран и городов.

Неподалёку от дома Клюева откроется ветеринарная клиника зоопарка.

– До моего назначения это строение планировалось использовать как административное, – поделилась Акулова с журналистами. – А теперь мы будем делать здесь городскую ветеринарную клинику. Это будет единственная в России клиника такого формата и масштаба!

На месте большого старого гаража, расположенного на территории зоопарка, Светлана Акулова планирует открыть трёхуровневый зоопавильон "Китай":

– В нём мы размести гигантских и красных панд, золотых обезьян, парк птиц.

Однако, руководитель Департмента культуры посоветовал Светлане пока не забегать вперёд: перечисленные животные – очень редкие, и не факт, что у Московского зоопарка получится их заполучить.

Александр Кибовский также рассказал, что в планы на развитие зоопарка входит расширение детского зоопарка и его "контактных возможностей" и строительство дополнительного моста между старой и новой территориями зоопарка, либо расширение уже существующего до 14 метров и, возможно, высадка растений по его периметру по примеру берлинского зоопарка.

Проходимость зоосада планируется увеличить засчёт строительства входа со стороны станции метро "Баррикадная".