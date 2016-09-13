5 сентября утром в вестибюле станции метро "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии молодой человек сломал девушке нос за замечание.

В 7.50 утра в вестибюле станции метро "Кузьминки" молодой человек попытался пройти перед девушкой через турникет.

– Она сделала ему замечание, он развернулся и ударил её кулаком в лицо, – рассказывает Metro руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. – Девушке диагностировали перелом костей носа и ушибы мягких тканей лица.

Злоумышленник был задержан сотрудниками УВД на Московском метрополитене и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства.

В результате отделом дознания УВД на ММ было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ "Побои".